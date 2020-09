OH SA RAKS! ⟩ Playboy modell poosetas vallatus peokleidis, mida igaüks nõnda kanda ei julgeks

Vene juurtega Iryna kostitas hiljuti oma miljoneid fänne veidi tagasihoidlikuma videoklipiga, kus tihti just pesupiltidega tähelepanu püüdval naisel on seljas kleit. Kuid ega Iryna ei saa oma fännidele pettumust valmistada.

Kleit, milles Playboy modell sotsiaalmeedia postituse jaoks poseerib, on eriti vallatu ning strateegiliselt läbipaistev. Olgugi, et naise kehavõlud on läbipaistva riide ja kristallidega kaetud, paljastab Iryna ikkagi rohkem kui Instagramis sünnis. Igaüks sellise kleidiga ja ilma rinnahoidjata kluppi vist tantsima ei lähe.

Elu24 on varemgi tõestanud, et Instagrami tsensorid on rinnanibude osas leebemaks muutunud. Iryna, kelle Instagramist leiab mitmeid pilte ja videoid, kus tema nibud on näha, on vaid üks näide sellest, kuidas kaunitarid instareegleid on suutnud enda meele järgi painutada.