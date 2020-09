Rokimaailma on viimastel päevadel raputanud jõhkrad süüdistused, mille keskmes on nimekas muusikaagent John Finberg. Mitmete tuntud bändide esindajat süüdistatakse ahistamises, rassismis, ebaviisakuses ja pettuses.

49-aastane Finberg on muusikatööstuses tegutsenud 90ndatest. Metalsucks.net kirjutab, et tema kohutav käitumine on üks halvemini hoitud saladusi selles tööstuses, ometi pole sellest avalikult räägitud, kuna Finberg on mõjuvõimas ja kardetud figuur.