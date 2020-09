Soome võimud uurivad, kuidas sai rändrahn Amorella laevateele

Soome meedia teatel on Amorella nüüdseks Naantalis dokis, kus teda umbes kaks nädalat remonditakse.

Soome õnnetuste uurimise keskuse (OTKES) juht Veli-Pekka Nurmi kinnitas, et Amorella sõiduteelt leiti suur kivi, tõenäoliselt rändrahn, mida varem seal ei olnud ja mida merekaartidel märgitud ei ole.

Nurmi sõnul ei saa välistada, et kivi oli õnnetuspaigas juba mõnda aega, kuid varem ei puutunud laevade põhi selle vastu.

«Uurime, millal kivi võis kitsasse Apteekriväina jõuda. Varasematel ja ka viimase aja merekaartidel seda kivi kirjas ei ole. Geoloogide sõnul võivad jää ja veealused hoovused kive, ka väga suuri kive liigutada. Me ei saa välistada ka seda, et mõni laev on selle oma liikumisega edasi liigutanud,» sõnas Soome transpordi infrastruktuuri ameti mereosakonna juht Simo Kerkelä.

Ta lisas, et kindlasti ei veeretatud kivi laevateele meelega, kuna see on võimatu.

Ahvenamaa Apteekirväina on varem süvendatud ja on võimalik, et sinna jäi kivirahne, mis olid alguses sügaval pinnases, kuid siis toimus merepõhja erosioon ning kivid tulid välja ja liikusid edasi.

Soome mereturvalisuse võimude andmetel on suur kivi veepinnast 7,2 - 7,3 meetri sügavusel. Amorella süvis on 6,35 meetrit ning seega jäi Amorella põhja ja tõenäoliselt ränrahnu vahele peaaegu meeter vett.

Uuritakse, miks ja kuidas puutus laev ikkagi rahnu, mille pikkus on Soome mereväe sukeldujate andmetel neli meetrit ja kõrgus kaks meetrit.

Amorella õnnetus toimus 20. septembril, pardal oli ligi 300 inimest, kellest üle 200 olid reisijad ja 81 olid meeskonnaliikmed. Keegi juhtunus kannatada ei saanud.

Ahvenamaa (soome keeles Ahvenanmaa, rootsi keeles Åland) on omavalitsuslik Soome maakond Läänemeres. Maakonna elanikkond on rootsikeelne ja ainus ametlik keel on rootsi keel.