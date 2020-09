KLUBI KINNI ⟩ Legendaarne peopaik Venus vandus koroonapiirangutele alla

Venuse juhatus kurtis juba juuni lõpus, et valitsuse piirangud on ebamõistlikud. «Selline ebavõrdse konkurentsi loomine on ülimalt taunitav. Lisaks kõigele on ju hetkel teada, et terves linnas toimuvad peod igal pool, siseruumides ja väljas, 2+2 reeglist ei tea keegi ammu enam midagi, enamikes nendes kohtades ei ole absoluutselt mingeid meetmeid, millega hoida ära ülerahvastatust ja kontrollida, mis reaalselt peol toimub,» kirjeldasid juhatuse liikmed Kardo Kõiv ja Renar Pindel ebavõrdset olukorda.