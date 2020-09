VIDEO ⟩ Costa Concordia oleks võinud jagada Estonia saatust

Rootsi režissöör Henrik Evertsson tegi 2019 hauarahupaigaks kuulutatud 157-meetrise Estonia juurde sukeldumise, saates allveerobotid ja laeva paremast pardast allpool veepiiri leiti auk, mille kõrgus on 4 meetrit ja laius 1,2 meetrit.

Videokaader uuest Estonia hukku käsitlevast dokumentaalsarjast. Näha on laevakeres olevat auku, mille pikkus on neli meetrit ja laius 1,2 meetrit

Ei ole teada, kuidas auk Estonia paremasse külge tekkis, kuid arvatakse, et selle võis tekitada kas allveelaev või siis merepõhjas olev suur kivi, kui Estonia põhja vajus.

Auk on selles pardas, mis ei ole merepõhjas, kuid laeva uppudes võis alus esmalt põrgata parema pardaga vastu põhja ja siis keeras enda vasakule pardale.

Veel on kaalutud, kas auk kerre võis tekkida Estonialt lahti murdunud osa tõttu, mis inertsist edasi liikunud laeva teele jäi.

Arvutisimulatsioonid ja mudelitega basseinikatsed näitasid, et Estonia oleks pidanud end ümber pöörama, kiil üleval ja nii ulpima jääma, kuid seda ei juhtunud. Laev vajus ahter ees kiiresti merepõhja.

Esimene sukeldumine Estonia vraki juurde 1994. aasta lõpul näitas, et laev on savisel pinnasel ja kive näha ei olnud. Seda kinnitas ka 2019. aasta sukeldumine. Seega on mõistatus, mis Estonia keresse allpool veepiiri augu tekitas.