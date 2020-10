VAPPER SPERMADOONOR ⟩ 150 lapse isa aitas koroonaviiruse ajal kuuel naisel rasestuda

Vermontist pärit 49-aastase Joe Donori eesmärk sel aastal aidata kokku rasedaks jääda kümnel naisel, keda ta on nõus abistama nii seksuaalvahekorra kui ka seemnerakkude kunstlikku viljastamise teel, vahendas Daily Mail.

Donori sõnul on umbes 50 protsenti tema lastest sündinud seksimise tagajärjel.

Lisaks selgitab mees, et ei teeni laste pealt mingit tulu, kuigi mõnikord makstakse siiski tekkinud sõidukulud kinni.

«Ma ei saa rahaliselt kasu sellest, kui annan oma sperma naistele, vaid lihtsalt naudin inimeste aitamist. Õnneks juhin mõnda online-ettevõtet, nii et olen alati kättesaadav ja saan pakkuda sperma alati, kui naisel on ovulatsioon,» selgitas Donor.

Joe Donorile meeldib teada, kuna tema lapsed sünnivad ja teada, kuidas neil läheb. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Donor, kes jätab oma pärisnime saladuseks, pidi suurema osa koroonalukustuse ajast veetma Argentinas, kuhu ta sõitis spermat loovutama. Nüüd on aga vallaline mees Londonis, kus tal oli sel nädalal kohtumine viie naisega, kes loodavad mehe abil rasestuda.

Tänu Facebookile ja soovitustele on Donoril olnud see aasta töisem kui mõni varasem ning mees loodab, et temaga võtab ühendust veelgi enam Briti naisi, kes vajavad abi, nüüd kui nad teavad, et mees on Ühendkuningriigis.

«Olen nüüd paar nädalat Suurbritannias ja loodan aidata võimalikult paljudel naistel rasedaks jääda.»

Mehe sõnul ei ole ta oma lastele seadnud mingeid piire, et nad ei tohiks oma isaga suhelda. Tegelikult on Donor seadnud endale pikaajalise eesmärgi, et tahab kokku aidata lapse saada 2500 naisel.

Joe Donori sõnul on temal naistele omalt poolt pakkuda sinised silmad ja blond pea. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

«Koroonaviirus pole mind pidurdanud ja ma tunnen end võimsamalt kui kunagi varem. Mulle meeldib vaadata oma vastsündinud imikute fotosid, kuna paljud neist näevad välja nagu mina,» tunnistas Donor.

Donori sõnul on kõik tema jõupingutused seaduslikud, kuid sellest hoolimata võib mõni lastest temaga tulevikus ühendust võtta, kuigi ta annetab oma sperma sageli anonüümselt.

Asja konks on Donori sõnul selle, et ta ei ole spermat annetanud USAs registreeritud kliiniku kaudu, mis tagaks tema anonüümsusel

Joe on spermat jagades reisinud Ameerikas, Argentinas, Itaalias, Singapuris, Filipiinidel ja Suurbritannias.

«Mul on lapsi kogu maailmas ja kuigi inimesed muretsevad alati vere- ja sugulusprobleemide pärast, pole seda kunagi juhtunud. Eesmärk on annetada oma sperma seni, kuni see töötab, mis võib olla kuni 90ndate eluaastani,» selgitas mees.

Donor hakkas spermat loovutama 2008. aastal ja on igal aastal saanud keskmiselt kümne lapse isaks.

«Olen alati öelnud, et ma ei eosta rohkem kui 2500 last, kuid see on sellise tempo juures tehniliselt võimatu, sest siis peaksin elama 250-aastaseks,» muigas Donor.

Mõned naised, kes on Donori teenust kasutanud on näiteks lesbid, kes ei taha seksida. On ka neid naisi, kes on abielus, kuid kelle mehed on viljatud.

Donor kinnitas, et seni on kõik tema sooritused sada protsenti õnnestunud. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Donor läbib igal aastal ka tervisekontrolli veendumaks, et temaga on kõik korras.

«Mul on küll vähemalt kord aastas tervisekontroll, kuid kui naine soovib, et uued testid, teen seda vajadusel,» selgitas Donor.

Mehe sõnul ongi just suurimaks riskiks sugulisel teel nakkavate haigustega.

Donor loodab Suurbritanniast naasta üle ookeani USAsse koju, kjui don valmis iga kell uuesti teele asuda, et üle maailma naisi rasestumisega aidata.