HALASTAMATU ELU ⟩ Tulistamises lapsi kehaga varjanud isa sai haavade tõttu kahelt töökohalt kinga

Kolme lapse isa sai kuulitabamuse eelmisel nädalal New Yorgi Bronx'i linnaosas. Naisele sünnipäevaks autot ostma läinud Anthony Jefferson pidi aga viskuma oma laste kaitseks kuulide ette, kui sissetungijad esinduses tulistama hakkasid.

Vahejuhtun salvestati ka traagilisele videole. 39 - aastane pereisa viidi kolme kuulihaavaga haiglasse, kust on praegusesks kodusele ravile lubatud. Väiksed lapsed on loomulikult siiani šokis.

TMZ teatel lasti paranev isa aga oma mõlemalt töökohalt lahti. Värvijana ja ehitusel tegutsenud mees vajab lähitulevikus uut operatsiooni, kuna kuul on tal siiani jala sees ning ta ei saa kõndida, selgitas abikaasa Danica .

Õnneks algatas nende lähedane sõber seepeale kogumiskampaania. See on kaastundlikelt inimestelt saanud juba ligi 300 000 dollarit. Seda on üle 10 korra enam, kui loodeti, kuid teatavasti maksab arstiabi USAs ka palju. Algataja sõnul vajab Anthony operatsiooni ja lapsed psühholoogilist abi.