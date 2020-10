Poolpalja naise Tallinna liinibussi saatnud videoblogija: igaühel on oma fetiš

Videoblogija TARANTINO , kes oli veidra väljakutse taga, tunnistas, et tal on tulevikuks suurejoonelised plaanid.

«Me tahame, et meil oleks siin kohaliku sisuga kanal, mida inimesed on harjunud Venemaa ja USA YouTube'is nägema. Siin aga pole meil midagi taolist, seega seadsin endale eesmärgiks teha siin ainus kanal, kus mina - vene blogija - selliseid asju tegema hakkan,» rääkis videoblogija.

Blogiga Mary Jane rääkis portaalile, et tunneb end pärast inimeste šokeerimist ja pesu väel bussis sõitmist täiesti normaalselt, kuid tunnistas siiski, et kõik inimesed ei saanud ilmselt nende naljast aru.

Küsimuse peale, miks nimetab video autor end TARANTINOKS vastas mees: «See on nagu Quentin Tarantino. Ta on iseõppinud. Nii jõudsin ka mina ise selleni, seega otsustasin sellise pseudonüümi võtta. Ja see tuli päris lahe välja, ma arvan.».

TARANTINO rääkis lisaks, et kaitses naise au ja seda, et keegi teda ei puutuks, video filmimise käigus.

«Pooled toetavad mind. Teine pool avaldas mulle selles küsimuses oma arvamust. Aga niipalju kui on inimesi, niipalju on ka arvamusi, seega ma ei solvu üldse, nii et mul on ainult hea meel, et kõik oma arvamust avaldavad,» tõdes naine.