Chrissy Teigen ja John Legend kaotasid oma sündimata poja

Abielupaar, kelle peres kasvab 4-aastane Luna Simone ja 2-aastane poeg Miles Theodore, jagas südantlõhestavat uudist kolmapäeval. Nad paljastasid, et Chrissyl oli verejooks, mida ei õnnestunud peatada ja naisel oli nurisünnitus.

«Oleme šokeeritud ja sellises sügavas valus, millest ainult kuulete, sellist valu, mida me pole kunagi kogenud,» avaldas Chrissy oma sotsiaalmeedia postituses ja jätkas: «me ei suutnud verejooksu peatada ega anda beebile vajalikke vedelikke.»

Chrissyle tehti vereülekanne, kuid beebi elu ei suudetud päästa.

«Me ei otsusta kunagi oma beebide nime üle enne viimast võimalikku hetke pärast nende sündi, vahetult enne haiglast lahkumist,» kirjeldas Chrissy emotsionaalselt ja täpsustas: «kuid me olime millegipärast hakanud seda väikest kõhutüüpi kutsuma Jackiks. Nii et ta on meie jaoks alati Jack.»

«Jack tegi nii palju tööd, et olla osa meie väikesest perest ja jääb meie pere osaks igavesti. Meie Jackile – mul on nii kahju, et sinu elu esimestel hetkedel oli nii palju tüsistusi, et me ei suutnud sulle anda kodu, mida vajasid ellujäämiseks. Me armastame sind alati,» kirjutas Chrissy ja tänas kõiki, kes on nende pere sel raskel ajal toetanud: «tunneme kogu teie armastust ja hindame teid tõeliselt.»

Chrissy lõpets emotsionaalse postituse sõnadega: «Oleme nii tänulikud elu eest, mis meil on, oma imeliste beebide Luna ja Milesi, kõigi nende hämmastavate asjade eest, mida oleme saanud kogeda. Kuid igapäevane päev ei saa olla täis päikesepaistet. Sel kõige pimedamal päeval muretseme, nutame silmad välja. Kuid kallistame ja armastame üksteist tugevamalt ning saame sellest läbi.»

Chrissy Teigen ja John Legend avaldasid 13. augustil koos mehe muusikavideo «Wildiga», et ootavad oma kolmandat last. Septembri alguses vahendas People, et Chrissy kolmas rasedus oli võrreldes esimese kahega raskem. Naine pandi septembris ka voodirežiimile, vahendab People. 24. septembril jagas Chrissy ultraheli fotot sõnadega: «Tere, minu armas tugev poiss. Sa töötad nii kõvasti, luban, et see on seda väärt.»

Lapseootel Chrissy sattus septembris haiglasse platsenta liigse verejooksu tõttu. Ta meenutas seda 29. septembril ja kirjeldas haiglasse sattumist kui «hirmutavat hommikut». Chrissyle tehti toona vereülekanne.

Ööl vastu tänast, vahetult pärast emotsionaalset sotsiaalmeedia postitust, teatas Chrissy, et nad sõidavad haiglast koju. «Sõidan haiglast koju ilma beebita. Kuidas see reaalne saab olla?»

Driving home from the hospital with no baby. How can this be real. — chrissy teigen (@chrissyteigen) October 1, 2020