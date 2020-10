Kuninglik ekspert Ingrid Seward on ajakirja Majesty peatoimetaja ning mitme Briti kuninglikust perekonnast rääkiva raamatu autor. Tasahilju avaldas ta, et väidetavalt on prints Philip «ärritunud» ja «pettunud», et Meghan polnud nõus kuningliku perekonna heaks oma karjääri ohverdama.