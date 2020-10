Kireva eluluooga endisele burleskitantsijale koguti heategevusega 2,5 miljonit dollarit

USAs 1960. – 70. aastatel burleskitantsijana tuntust kogunud Tanqueray , kelle tegelik nimi on Stephanie Johnson , rääkis Humans of New York sotsiaalmeedia kontodel 32 postituse kaudu oma eluloo lootusega koguda raha suurte ravikulude katmiseks, vahendas ajakiri People.

«Tanqueray tekitas mõni kuu tagasi oma avameelseid lugusid rääkides, paraja segaduse,» kirjutas Humans of New Yorki looja Brandon Stanton Instagramis.

«Mida te ei tea on see, mis juhtus pärast. Tegin Tanquerayga kokku umbes kakskümmend intervjuud, milles rullus kogu tema elu lahti. Ja te ei kujuta ette, milline see elu on olnud,» kirjeldas Stanton.