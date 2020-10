27 AASTAT ⟩ Palju õnnelikke hetki! Meenuta Kanal 2 ligi 10 000 kirevat eetripäeva

Sel sügisel oma 27. sünnipäeva tähistav Kanal 2 on toonud ekraanile hulga kodumaiseid sarjasid ja saated, mis vastu pidanud pikki hooaegasid – näiteks eestlaste üks lemmiksarju «Pilvede all» on sel sügisel ekraanil juba 21. hooajaga.

Kanal 2 lipulaev on populaarne uudistesaade «Reporter» , teerajaja aastast 2004, mille kõrvale on tänaseks tõusnud ka oodatud ja armastatud argiõhtune meelelahutuslik otsesaade «Õhtu!» , eesotsas hinnatud saatejuhtide Piret Laose, Jüri Butšakovi ja Robert Rooliga.

Kanal 2 iseloomustab omadus enda üle veidikene naerda ja julgus võtta riske ning mitte võtta elu alati liiga tõsiselt. Kanal 2 on õpetanud võtma televisiooni vastutustundega, aga samas mänguliselt ja mitte üleliia tõsiselt.

Läbi aastate on Kanal 2 toonud teleekraanile ootamatuid saateid ja projekte, on selleks siis esimene meelelahutuslik uudistemagasin «Reporter» või esimesed tõelised kodumaised reality-formaadid nagu «Salasuhe», «Baar» või «Buss» , millest sai mõnuga toituda ka kõmumeedia.

See, mis nüüd näib argine, oli näiteks 2001. aastal kõike muud kui tavaline, seepärast mõjus «Ja jumal lõi naise» (2001–2002), milles eestlased rääkisid oma suhetest, oma ajas eriti rabavalt. Ka täna on Kanal 2 julenud jääda avatuks, tuues ekraanile juba teist hooaega avameelse intiimsuhteid lahkava saatesarja «Mida vanemad sulle ei rääkinud» .

27 aasta jooksul on telekanalil ette näidata grandioosseid saateid ja hiilgavaid vaatajanumbreid: on selleks siis aastalõpuballi suurejooneline otseülekanne (1993), mida juhtisid Urmas Ott ja Neeme Raud või Kanal 2 ajaloo suurejoonelisem telesõu «Tantsud tähtedega» , mis purustas vaatajarekordeid ja rõõmustas televaatajaid lausa viis hooaega.

Läbi aastate on kanali eetris õhtuti püsinud ka kaasakiskuv filmivalik, mis jätkub ka sel sügisel, et televaatajad, kes armastavad endiselt filme tele vahendusel nautida, seda ka teha saaksid. Muu hulgas jõuavad kanali ekraanile värskeimad ja parimad kodumaised filmid: juba õige pea on Kanal 2 eetris «Vanamehe film», «Mehed», «Salmonid», «Ükssarvik» ning «Talve».



Loe suurt ülevaadet Kanal 2 sügisprogrammist.