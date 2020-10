OnlyFansi ettevõtte tulu ületab juba miljardi piiri. Platvormi edu ja populaarsust on märganud ka paljud staarid, kes on otsustanud OnlyFansiga liituda. «Minu arvates on see hea, et staarid OnlyFansiga liituvad. See annab fännidele võimaluse enda iidoliga suhelda ja saada ligipääsu eksklusiivsele sisule,» kommenteeris platvormi kasvavat populaarust instakaunitar Sandra Roosme, kellel on samuti OnlyFansi konto.