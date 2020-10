VIDEO ⟩ Kaks aastat tagasi kadunud naine leiti Colombias merelt

46-aastase Angelica Gaitani leidis kalur Roland Visbal koos oma sõbraga, nad arvasid alguses, et tegemist on puurondiga, teatab news.com.au.

Naine ütles pärast päästmist, et ta sündis uuesti, kuna jumal ei tahtnud ta surma.

Fue rescatada mujer a 3 kilómetros de las costas de Puerto Colombia. No hay claridad aún sobre los motivos por los que se encontraba en medio Del Mar. pic.twitter.com/ZCjf24CRhZ

Gaitani sõnul hüppas ta merre, et end tappa, kuid see ei õnnestunud. Oma hea ujumisoskuse tõttu jäi ta pinnale, siis tuli tal eluisu tagasi ja ta üritas kaldale ujuda.

Naise sõnul on ta 20 aastat olnud abielus väga vägivaldse mehega ning mees keelas tal lõpuks suhtlemise nii perekonna kui sõpradega.

Colombialanna kinnitusel tahtis mees teda 2018. aastal tappa, kuid see ebaõnnestus ja ta põgenes kodust. Temast sai kodutu, kes üritas tänavatel kerjates ellu jääda, kuid lõpuks pääses ta naiste varjupaika.

Seal tekkis tal vaenlasi, kes teda kiusasid ja mõnitasid, varjupaiga töötajad kutsusid lõpuks politsei, et Gaitan sealt minema viidaks, kuna tal on mees, pere ja kodu.

«Tahtsin oma elu lõpetada, sest mitte keegi ei aidanud mind, isegi mitte minu perekond. Mu abikaasa eraldas mind lähedastest ja see oli üks põhjustest, miks ma enam elada ei tahtnud,» sõnas naine haiglas ajakirjanikele.

Puerto Colombia ajakirjanikud leidis üles Gaitani tütre Alejandra Castiblanco, kelle sõnul ei teadnud ta kaks aastat, kus ta ema on. Tütar eitab, et ta ema oleks elanud perevägivalla käes ning et ema valetab.