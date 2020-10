UUS TÕUSEV TÄHT ⟩ KiROT andis koostöös plaadifirmaga Legendaarne Records välja singli «Ohei»

KiROT on muusikamaailmas tegutsenud juba enam kui kaks aastat. Algselt inglise keeles räppinud artist asus alles mõni aeg tagasi tegema aktiivselt eestikeelset muusikat, mis on pälvinud sooja vastuvõtu nii fännide kui ka kriitikute poolt. «KiROT on ammu silma ja kõrva jäänud ning tema senistest lugudest on aru saada, et ta suhtub muusika tegemisse teistmoodi kui paljud «kolleegid». Võib siis öelda, et tõsisemalt – tal on mingi kindel ja tõsine sõnum edasi anda,» lausub KiROTiga plaadilepingu sõlminud Genka. «Ma arvan, et praegu on seda Eesti hiphopi tasakaalustamiseks vaja. Kuulates tema demosid võlus mind see tunnetus, millega ta asju teeb. Seal on väga head uuekooli minekuga stuff’i ja ka vanemakooli kõlaga asju, mis samas on tehtud kuidagi aktuaalselt. Stiil on kohati küll klassikaline, aga sellel on väga hea uus touch küljes.»

Genka sõnul oli just mitmekülgsus see, mis pani teda KiROTiga plaadilepingut sõlmima: «Ta ei piiritle end kuidagi ja tema muusikaline maitse on väga rikkalik – lugusid on seinast seina stiilis ning see teeb temast väga huvitava artisti. Ja muidugi alati ka see, et tegemist on äärmiselt meeldiva persooniga, kes on väga töökas ja kellel on siht silme ees. Sellistega on lust koostööd teha.» KiROT lisab, et idee Genka poole pöörduda küpses tema peas pikalt: «Legendaarne tuli mõttesse juba ammu. Meil on Genkaga olnud selline mutual respect ja ühel hetkel pakkusingi talle, et võiks koos albumi välja lasta. Ta oli in ja ma teadsin, et see on kõige õigem valik – säilitan samas ka vabaduse ning saan teha seda, mida ma tahan. Ta on väga hea läbimõtestaja ja tegemist on ainsa plaadifirmaga Eestis, mille raamistikku ma nii hästi sobin.»

Kohilast pärit KiROT kirjeldab end artistina kui emotsionaalset eksperimenteerijat ja värske singliga «Ohei» avab ta oma loometöös justkui uue peatüki. «Kõik, mille ma tänaseks kirja panen, sünnib otse sellest, mis mind ümbritsevas keskkonnas toimub – midagi pastakast välja ei ime. Kõlaline pilt on värvikas, üritan alati olla võimalikult dünaamiline ja vältida üksluisust. Proovin inimesi läbi muusika mõtlema panna,» ütleb KiROT. «Muusika on minu jaoks teraapiavahend, kuhu valan kõik oma emotsioonid. Ka see lugu on justkui teekond paremaks saamiseni – iseendaga rääkimine ja vanadest probleemidest vabanemine. Paratamatult on iga inimese elus selliseid suhteid, mis on ühepoolsed. Muidugi on need suhted alati soojad, aga siis üritad sa neid inimesi aidata ja ei saa ise sealt mitte midagi vastu. Sa tunned, et nagu annad ja annad, aga päeva lõpuks sa ei liigu ise selle ajendil kuhugi edasi.»