VIIMANE TANTS ⟩ Varalahkunud ettevõtja Teet Saarepera elukaaslane mälestab meest südamliku videoga

«Kui ma olen koos sinuga, ma käitun teisiti. Heas mõttes, muidugi. Ma naeratan rohkem ja naeran rohkem. Ma ei pea teesklema, et kõik on hästi, kui see nii ei ole. Sinuga võin võlts naeratuse maha visata ja tõeliselt naeratada. Ma ei tunne valu ja üksildust, kui ma olen sinuga. Selle asemel tunnen end turvaliselt ja armastatuna. Sinuga on lihtne rääkida ja sa kuulad mind. Ma ei pea muretsema, et hoida sinuga tagasi. Ma ei tunne kohmetust. Ma ei tunne end ebakindlalt või kurvana. Sa näitad mulle, et sa tõepoolest hoolid ja sa ei teeskle. Hindan väga sinu seltskonda, sest sinuga olen ma teistsugune. Sinuga olen ma õnnelik.»