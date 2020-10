VIDEO ⟩ «Kasahstani valitsuse» Twitteri konto videol irvitatakse Donald Trumpi üle

Trumpi kulul nalja viskav video avaldati Republic of Kazakhstan kontol vahetult enne Joe Bideni vastu peetud valimisdebatti, mida kirjeldati kui «häbiväärset kaost».

Konto profiilipildil on Kasahstani lipp ja selle kirjelduses on öeldud, et konto on Kasahstani valitsuse ametlik Twitteri konto.

«Õnnitleme kasahhide vägevat sõpra Donald Trumpi valimisdebati võitmise puhul! Muljetavaldav ja vinge tulemus liidrilt, kes alati seab USA ja Kasahstani sõpruse esikohale,» teatakse videos.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU — Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020

Konto, millel Trumpi ülistav video avaldati, loodi vaid mõned päevad tagasi ja tegemist ei ole Kasahstani valitsuse kontoga.

Lehekülje Page Six andmetel on selle taga Briti koomik Sacha Baron Cohen, keda tuntakse kasahhist tegelase Borati looja ja kehastajana.

2006. aasta filmis mängib Cohen väljamõeldud kasahhist ajakirjanikku Boratit, kes saadetakse USAsse sealse eluga tutvuma.

2006. aasta Borati filmi reklaamplakat FOTO: Rights Managed/TM and © 2006 Twentieth Cen/Scanpix

Nüüd irvitatakse Kasahstani valitsuse võltskontol lisaks valimisdebatile ka Trumpi koroonapandeemia sammude kui liikumistesse Me Too ja Black Lives Matter skandaalse suhtumise üle.

«Donald Trump on läbi ajaloo kõige võimsam liider. Ta ei ole rassist, mustad mehed armastavad teda nii palju, et põlvitavad tema ees,» teatakse videol, millel on näha kaadrit Kanye Westist koos Donald Trumpiga. Samuti on ameerika jalgpallureid näha USA hümni ajal põlvitamas.

Veel mainitakse irooniliselt, et Trump on naiste kaitsja ja sõjakangelane. Trumpi näidatakse pidutsemas koos vanglas enesetapu teinud pedofiili Jeffery Epsteiniga. Trump nõuab, et Epstein kaitseks noori naisi.

Videos tõstetakse esile ka Trumpi tervist ja rõhutatakse, et president ei ole saanud ajuhalvatust. Juures on kaadrid, millel Trumpi on näha vaevu kahe käega veeklaasi tõstmas ja väga aeglaselt trepist üles liikumas.

Septembri alguses hakati sotsiaalmeedias spekuleerima Trumpi tervise üle, et USA president vajas arstiabi ja ta võis saada ajuhalvatuse.

Trump eitab, et ta oleks haige olnud.

«Kasahstani valitsuse» kontol öeldakse veel, et Trump päästis ameeriklased koroonaviirusest.

Videol viidatakse ka väljamõeldud rühmitusele Kasahstanlased välismaise sekkumise vastu.

«Hääleta liider Donald Trumpi või sind hävitatakse,» teatakse videol.

Videole on jõudnud nali Joe Bideni kohta. Trump irvitas valimisdebatis Bideni üle, et tal on näomask. Pilavideo annab sellele selgituse.

«Bideni hingeõhk on nii halb, et ta peab maski kandma,» teatakse.

Segadusttekitava video lõpus vilgub ekraanil pisike tekst «See reklaam võib sisaldada valet teavet».

USA meedia teatel on video tegelikult Borati filmi järje reklaam.

Sacha Baron Cohen on teinud skandaalsele Borati-filmile jätkuosa ja Borat 2 peaks ilmuma järgmisel kuul Amazon Prime’i voogedastusteenuses.

Teada on, et Cohen on Trumpi häälekas vastane ja ei ole imestada, et ta uus film ilmub USA presidendivalimistega peaaegu samal ajal. Arvatakse, et uues Borati filmis pilatakse USA poliitikat.

Lisaks Boratile on Cohen loodunud ka Ali G ja Brüno.