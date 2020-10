VIDEO ⟩ Purjuspäi kiirust ületanud laulja Sulo Tintse jäi lubadest ilma

Politsei pidas Tintse auto kinni, sest ta ületas teelõigul lubatud piirkiirust. Üsna kohe oli aga politseile selge, et ta on ka alkoholi tarvitanud. Politsei fikseeris lauljal keskmise alkoholijoobe, mis tähendas ka kriminaalasja algatamist. Politsei pidas Tintse kinni ja tema auto teisaldati Rahumäele politsei parklasse, vahendas Reporter.

Kohtunik pidas kolmapäevasel istungil oluliseks, et Sulo tunnistas koheselt oma rikkumist ja ei vaielnud vastu ka asjaolule, et ta on tarvitanud alkoholi. Samuti on Sulo eelnevalt kriminaalkorras karistamata, mistõttu tema suhtes kõige karmima karistuse määramist ei peetud põhjendatuks.