PILDID ⟩ Tanel Talve hakkab bussijuhiks

Tanel Talve rääkis Elu24-le, et bussijuhilubade tegemiseks oli tal kaks väga mõjuvat põhjust.

«Esiteks Modern Mobility nimelise ettevõttega tegeleme ühistranspordi moodsaks muutmisega. Tahame, et bussid ei sõidaks igaks juhuks, et äkki keegi tuleb peale vaid sõidaksid siis ja sinna kuhu reisija tahab,» selgitas Talve ja lisas, et eriti kehtib see maapiirkondade kohta.

Samasuguse nõudluspõhise süsteemiga panevad nad ettevõttes käima ka isejuhtivaid busse.

Värske D-kategoori juhilubade omanik lisas, et tegelikult on see ka pisut huvitav, et ühest küljest tahab ta Modern Mobilityga juhid bussidest ära saada, aga selleks pidi ise tegema bussijuhiload.

Hiljuti bussijuhiload saanud Tanel Talve sõnul tuli koolis saada selgeks igasuguste bussidega erinevate manöövrite sooritamine. FOTO: Tanel Talve erakogu

«Kuigi nendes juhti sees ei olegi, on osades riikides ka kontrollruumis nö busside operaatoril nõutav D-kategooria juhiloa olemasolu,» selgitas Talve.

Teine väga oluline põhjus, miks Talve otsustas bussijuhiameti selgeks õppida, on mehe sõnul see, et Voose Päikesekodus võib teinekord tekkida vajadus külarahvast ja sealseid külalisi rohkem kui üheksa kaupa vedada.

«Tuleb välja, et bussijuhi lubade tegemine oli päris korralik väljakutse - viimatine teooriaeksam oli vist 1994 aastal ja katsu sa suure reisibussiga boksi tagurdada ja Tallinna kõige kitsamatel tänavatel manööverdada,» muljetas Talve sotsiaalmeedias.

Seda, millal Talvet ka päriselt bussijuhirollis näeb ei osanud mees veel öelda. «Siis kui keegi mulle bussi kingib, annetab või rendib,» muigas Talve.

Tanel Talve koos isa Jaak Talvega FOTO: Tanel Talve erakogu

Lisaks kõigele on ka Talve isa eluaegne Tallinna bussijuht, mistõttu naerab mees, et see tähendab mõnede arvates, et ka pojal peaks bussijuhtimine geenides olema.