VIDEO ⟩ NASA loodab, et asteroid Bennu pinnaseproovid aitavad lahendada Maa elutekke saladust

NASA asteroidiprogrammi teadlased loodavad, et sond suudab saada vähemalt 60 grammi pinnast. Tegemist on siis esimese korraga, mil NASA saab asteroidist proovi.

2018. aastal said teadlased OSIRIS-REx sondi abil tammetõrukujulise Bennu kohta teada, et seal on vesiniku ja hapniku molekule, mis on vee ja seega ka elu tekkimise eeldused.