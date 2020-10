MEIE AASTA INDIAS ⟩ Seksikad joogid ja kallistavad gurud: Tuuli Roosma pere asub valgustust otsima

Neljandas osas:

Astume biitlite ja paljude teiste eelkäijate poolt sissetallatud rajale – valgustumise teele! Gurud, naagad, aašramid – siit me tuleme! Tuuli korraldab perele korraliku programmipõhise valgustumise. Arbo ei suuda uskuda joogaõpetajaid, kes on liiga seksikad. Kes poistest on parim mediteerija? Selgub, et India kõige kõvem guru on naine, kelle kogu õpetus ja usk on kallistus!