Venemaa riigiduuma esimees: Putin päästis välisriikide luureteenistustega koostööd tegeva Navalnõi elu

Volodini arvates töötab Navalnõi lääneriikide julgeoleku- ja luureteenistuste heaks, teatab msn.com.

Ta lisas, et Putin võimaldas Navalnõi saata Saksamaa haiglasse ravile.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on samuti seisukohal, et Navalnõi on seotud USA Luure Keskagentuuriga (CIA).

«Navalnõi mitte ei tööta CIA heaks, vaid CIA töötab Navalnõi heaks. Meil on selle kohta informatsiooni. See ei ole esimene kord, mil Navalnõi USA agentidele juhtnööre annab,» sõnas Peskov.

Peskovi sõnul peab Navalnõi end president Vladimir Putini vaenlaseks, kuid ta ei ole seda.

«See retoorika on solvav ja tal on jultumust panna end samale tasemele Venemaa kõige tähtsama inimesega. Öelda, et tal käib Putiniga võitlus. Putini tegelikud vaenlased on teised, nad ei ole marginaalsed opositsionäärid. Meie ei keela Navalnõil Saksamaalt kodumaale naasta,» lisas Peskov.

Navalnõil tekkisid terviseprobleemid 20. augustil, kui ta lendas Tomskist Moskvasse. Lennuk tegi vahemaandumise Omskis, kus opositsioonijuht haiglasse viidi.

Mõned päevad hiljem lennutati ta Saksamaa Berliini Charité haiglasse ravile. Saksa võimud kinnitasid, et kolme riigi laboritestide kohaselt sai Navalnõi mürgistuse Novitšoki närvimürkide hulka kuuluva ainega. Alguses arvati, et ohtlik aine oli ta tees, kuid hiljem, et hotellitoa pudelivees.

Navalnõi sõnas Saksa väljaandele Der Spiegel, et tema mürgitamise taga on Venemaa president Vladimir Putin.

«Väidan, et Putin on teo taga, teisi versioone mul juhtunu kohta ei ole,» kommenteeris Venemaa opositsioonijuht.

Prantsuse meedia teatel olevat Putin öelnud kõnes Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile, et Navalnõi mürgitas ennast ise.

Navalnõi teatel kavatseb ta kodumaale tagasi minna.

«Minu tööks on olla inimene, kes ei karda. Ja ma ei karda!» sõnas Navalnõi.