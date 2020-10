PARAS SEEP ⟩ Haiglavoodis lamanud brasiillanna ema rebis väimehe rajalt maha

Brasiillanna Kamylla de Melo jagas alles hiljuti Brasiilia meediaväljaandega lugu enda minevikust, vahendab Mirror.

«Teismelisena hakkas minu ema minuga võistlema. Olles ainult 20 aastat minust vanem, ütles ta mulle, et minu riided sobivad talle paremini, tema toit oli parem. Mitte miski, mida tegin, polnud piisavalt hea,» kirjeldas Kamylla oma suhet enda emaga.

Kui Kamylla oli 25-aastane armus ta mehesse, kes oli temast kümme aastat vanem. «Me abiellusime 2013. aasta augustis ja järgmisel aastal sündis meile poeg.» Kamylla rasedus ei olnud kerge ning sellega seoses vajas ta 2017. aastal operatsiooni.

«Idee oli aidata minu hormoonide taset. Pärast operatsiooni oli mul aga insult ja ma pidin haiglasse jääma,» täpsustas Kamylla, kes pidi järgmised 78 päeva olema intensiivravi osakonnas.

«Selle perioodi ajal, minu ema – ja ausõna, ma ei saa teda enam emaks kutsuda – läks minu majja mu abikaasale appi poja eest hoolitsema,» selgitas brasiillanna, kelle isa oli samal ajal naise noorema vennaga tema lapsepõlve kodus.

«Alles pärast sain teada, et samal ajal kui ma veetsin kuid haiglas, enamiku ajast elu ja surma piiril, külastas mu ekskallim mind vaid kahel korral ja ema mitte kordagi,» avaldas Kamylla ja mõtles ekskallima all oma toonast abikaasat.

22. märtsil 2018 tuli Kamyllat külastama tema isa, kes talle afäärist rääkis. «See oli mu elu kõige valusam hetk. Ja see ei olnud füüsiline valu.»

Kamylla lisas, et isa oli enda juurde võtnud naise poja, ja nägi välja nagu keegi oleks teda rindu pussitanud. «Ma helistasin emale. Väga närvis ja ütlesin, et ma sain haiglast välja, et olin elus ja küsisin, kas on tõsi, et ta on minu abikaasaga koos. Tema vastus? Jah, nad on koos ning väga õnnelikud. Ma ei suutnud seda uskuda.»

Mirror vahendab, et Kamylla eksabikaasa ja ema on nüüd abielus ning kohtu otsuse järgi peab poiss iga nädal oma isa nägema. «Mu poeg on enda isa juures kaks kuni kolm korda nädalas. See ei ole kerge aga ma olen sunnitud laskma oma pojal elada selles toksilises ja kahjulikus suhtes.»

2. märtsil tähistas Kamylla ema oma abikaasaga nende suhte tähtpäeva, mainimata, et ta kohtas oma abikaasat ajal, mil mehe eksabikaasa ehk naise enda tütar oli haiglas.