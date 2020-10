RAJU VIDEO ⟩ Juht püüdis kaamerale ligi 80 km/h kihutanud tõukeratturi

«Aga mis juhtub, kui sõidad kivikese või ebatasasuse otsa?» arutas video postitanud Algirdas Rimeikis . Elektritõukerattaga samal kiirusel sõitnud autol oli spidomeetril 76 km/h . See on vähemalt sama kiirus, millega kulges Laagna tõuksikangelane.

Kommentaariumis nõustusid paljud, et selline kihutamine on vastutustundetu. Mõned torkasid aga, et autoroolis ei tohiks samuti telefoniga filmida. «Rootsis on keelatud sõita tõukeratastega, mis sõidavad kiiremini kui 30 km/h,» märkis üks kommenteerija. «Ehk on aeg eeskuju võtta?»