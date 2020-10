Iiri ülemkohus otsustas, et Subway sai ei ole sai

Iiri ülemkohtu otsus sündis ettevõtte Bookfindersi kaebuse järel, mis väitis, et nendele kuuluv Subway ei pea käibemaksu maksma, kuna paljud nende müüdavad tooted on põhitoidud ja peaksid selle arvelt saama null protsendilise käibemaksumäära, vahendab The Journal .

Seaduses on öeldud, et selleks, et saia saaks pidada põhitoiduks, mida ei maksustata käibemaksuga, ei tohi suhkur ületada kahte protsenti tainasse lisatud jahu massist. Teisisõnu võib saja grammi jahu kohta saias olla vaid kaks grammi suhkrut. Subway saias on suhkrut kümme grammi.