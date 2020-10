ÜHE KORRA ⟩ Kuidas ma seltskonnatähe Merylin Nauga TikToki videot tegin ja feilisin

Küll aga võin kohe öelda, et TikTokis sisuloojaks olemine on TUNDUVALT raskem, kui ma ette kujutasin! Kuigi videoid vaadates jääb mulje, et kõik seal on ainult lust ja lillepidu, siis reaalsus on tegelikult hoopis teine... või siis olen mina sellest lihtsalt äärmiselt kehv!