Reisilaev Amorella õnnetuspaiga rahnult leiti värvi

Apteekriväin suleti pärast õnnetust ja see plaanitakse avada täna kell 16.00, teatab yle.fi.

Viking Line’i laev Amorella sõitis Järsö saare juures karile 20. septembri pärastlõunal, meeskond suunas laeva turvalisuse tagamiseks madalikule. Amorella tõmmati sealt puksiirlaevade abil lahti ja viidi Naantali dokki remonti.

Soome mereväe sukeldujad tegid kindlaks, et laevateel on suur rahn.

Soome transpordi infrastruktuuri agentuuri uurimine näitas, et kivikamakas jõudis väina väljapoolt ja ei olnud seal algselt. Asjatundjate sõnul on võimalik, et kivi jõudis oma praegusse paika koos Amorellaga, mis ta kaasa vedas.

«Kivil on värvijälgi, mis tõenäoliselt on laevavärv. Samasugust värvi on ka lähikonna väiksematel kividel,» teatasid õnnetuse uurijad.

Soome õnnetuste uurimise keskus (OTKES) uurib Amorella karilesõitu, kuid tulemusi ei ole veel avaldatud, kuna uurimine kestab.

«Saime info, et kivil on värvijälgi. Peame neid analüüsima, et saada teada, kust need pärit on. Kas Amorellalt või kuskilt mujalt,» sõnas OTKESi juht Veli-Pekka Nurmi.

Soome merendusametnike teatel plaanitakse Apteekiriväinas olev suur kivi lähiajal lõhata.