Belgia kuninga «must pesu» Delphine Boël sai õiguse kanda printsessi tiitlit

Lõpuks oli avalikkuse surve nii suur, et kuningas tunnistas abieluvälist suhet.

Kui kuninga suhtepundar hakkas hargnema, siis mõjutas see nii parunessi kui ta tütart. Sellest ajast on nüüdseks möödunud 21 aastat.

«Ma ei vajanud kuulsust. Ma ei soovi seda tegelikult, häbenen, et sain tuntuks. Olen kuningas Albert II «must pesu», mida ta pidi avalikkuses pesema,» sõnas belglanna.

Kohus määrast, et kuningas peab tegema DNA-testi, et isadust tõestada. Albert II keeldus sellest ja taltus alles pärast seda, kui kohus määras, et iga DNA-testist keeldumise päeva eest tuleb kuningal maksta 5000 eurot.