«Hoor, mauka, lits, lita, litakas, ilmamära, läbijooksja...» On teisipäeva õhtupoolik, seisan Tallinna Linnamuuseumi ees ning kuulan põnevusega sissejuhatust sekskursiooni «Kõlvatu Tallinn».

Pole kahtlustki – seks müüb! Kuidas muidu seletada asjaolu, et absoluutselt kõik Tallinna Linnamuuseumi korraldatava (s)ekskursiooni «Kõlvatu Tallinn» piletid on välja müüdud? Vedamisi lubati Elu24-l ühe ekskursiooniga siiski liituda, tänu millele saavad ka meie piletist ilma jäänud lugejad aimu, mida see intrigeeriva nimega retk endast õige kujutab.