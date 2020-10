Elizabeth Hurley hoiab oma vapustavat bikiinikeha vormis tänu tegevusele, mis paljudele ei meeldi

Pole enam üllatus, et 55-aastasel Elizabeth Hurleyl on vapustav bikiinikeha. Suurbritanniast pärit näitlejatar on seda korduvalt sotsiaalmeedias tõestanud. Nüüd on Elizabeth avaldanud ka ühe lihtsa tegevuse, mis on aidanud naisel oma bikiinikeha vormis hoida.