KUULA ⟩ Anett Kulbin andis välja uue singli «So Far So Good»

«Saime möödunud aasta augustikuus Jonasega kokku ja laususime kui ühest suust, et tahaks kirjutada lugu, mis annab edasi positiivset energiat ja kannab endas pigem helget sõnumit. Kirjutasime «So Far So Good'i» mõttega enese ületamisest. Olgu need eneseületused väikesed või suured – tähtis on endale teadvustada, kust tulema hakkasime ja kuhu välja oleme jõudnud. Ma arvan, et see on oluline meeldetuletus igasse päeva,» sõnas Anett.