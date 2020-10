KURB VAATEPILT ⟩ Metsa vallutav saastamägi on sundinud Sri Lanka elevandid prügist toitu otsima

Oluvili regioonis on kodustamata india elevantidel tekkinud komme ronida prügilasu otsa ja sealt toitu otsida. Surnud elevantide seede-elundkondadest on hakatud lahkamistel leidma ka plastikukogumeid.

Saare idaosas asuvat prügilaama külastab pidevalt 30-pealine elevandikari. «See elevandikari on omandanud veidra ja kurva harjumuse,» kirjeldas Tilaxan. «Hiljuti on neid sageli nähtud toiduotsingutel prügimäge kammimas.»

Saastalaama toidab tervelt seitse osariiki. Varem oli see aiaga ümbritsetud, kuid see on nüüdseks purunendud, nii pääsevad majesteetlikud loomad sinna hulkuma.

Plastikuprobleem on enam tuntud mereloomade puhul. Sageli juhtub, et loom neelab rämpsu alla nii palju, et see ummistab seedimise või tekitab pideva täis kõhu tunde. Nii nälgivad nad ka surnuks.