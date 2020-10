PILTUUDIS ⟩ Daniel Viinalassi perre sündis teine laps

Viinalass avaldas tänavu emadepäeval, et saab teist korda isaks. Muusik jagas rõõmusõnumit samuti sotsiaalmeedias, postitades sinna kauni perepildi. «Number kaks on teel. Head emadepäeva!» kirjutas ta.



Daniel ja Eleri abiellusid 2011. aastal. 2017. aastal andsid nad beebiootusest teada Instagrami vahendusel. «Lugu on selline – aasta tagasi olime me lapseks valmis, kuid seda ei juhtunud. See aasta on olnud palvete ja kannatlikkuse õppetund ja nüüd on meie palvetele vastatud,» kirjutas Daniel toona. «Me oleme äärmiselt elevil, et ootame nüüd last! Aitäh toetuse ja heade soovide eest! See laps on juba praegu väga armastatud. Me ei suuda ära oodata.»



Tütar Elviine sündis paari perre 2018. aasta aprillis.