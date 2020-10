VÕIMAS ⟩ Trad.Attack! riisus Etnokulpidel koore ja bändi viimane album jõudis ka Grammyde eelvalikusse

Trad.Attack! pälvis aasta artisti preemia. Nende lugu «Armasta mind» valiti aasta looks ja bändi kitarrist Jalmar Vabarna nimetati ka aasta parimaks muusikuks. Sandra Vabarna teatas Lõikuspeal, et siht on seatud ka järgmisele trofeele – nimelt on nende viimane kauamängiv «Make Your Move» jõudnud Grammyde eelvalikusse!



Aasta debüütalbumi preemia läks Duo Ruudu kauamängivale «Tuule sõnad», aasta albumi tiitli said aga Torupilli Juss & Cätlin Mägi albumi «Paras paar» eest. Eheda pärismuusika kulp läks folkrokkbändi Zetod riiulisse ja seda nende kuuenda kauamängiva «Traadilda» eest.