PETUKAUP? ⟩ Suhkruemmele hauakohta valinud mees avastas, et vana naine polegi 85-aastane

Nüüd on Alka enda sõnul aga tõelises suhtes. Nimelt võttis ta rajalt maha vanema belglanna Francoise . Suisa nii põhjalikult, et paar on nüüdseks ka kihlunud.

Alka teadmise järgi on Francoise juba 85 - aastane . Vanus piire ei sea. «Muidugi teeme me temaga kõike,» seletas ta kavalalt. Aafriklase sõnul ei ole ta üheltki kaaslaselt ise raha küsinud. Kõik jagavad seda omal algatusel.

Francoiselt on ta saanud juba 60 000 eurot . Selle eest ostis mees maatüki, kuhu tahab enda sõnul neile maja ehitada. Lisaks saab Alka igal kuul 300 eurot, et ära elada.

Francoisega rääkides kinnitab naine, et noor mees on talle justkui «uue elu» andnud. «Kaotasin just parima sõbra,» selgitas naine. «Mulle tundub, et see on sarnane suhe, nagu mul temaga oli.»