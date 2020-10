Skandaalne Katie Price arvab, et ootab kuuendat last

42-aastane Katei tahab oma 31-aastase kallima Carl Woodsiga väga lapsei saada ja ta väidab, et nende tormiline suhe kestab igavesti, kirjutab DailyMail. Paar on koos olnud neli kuud.



«Katiel on viimasel päevadel olnud suur jää isu ja ta usub, et ta võib olla rase,» rääkis allikas. «Katie pole varjanud oma soovi veel lapsei saada ja paistab, et see võib ka täide minna.»