Sandra Vabarna avaldas vahva perepildiga, et on taas lapseootel

Trad.Attack! pälvis aasta artisti preemia. Nende lugu «Armasta mind» valiti aasta looks ja bändi kitarrist Jalmar nimetati ka aasta parimaks muusikuks. Sandra teatas Lõikuspeal, et siht on seatud ka järgmisele trofeele – nimelt on nende viimane kauamängiv «Make Your Move» jõudnud Grammyde eelvalikusse!