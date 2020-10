Kaire Vilgats: olen alles sellel teel, et end täiesti lõpuni armastada

«Tegelikult on kõik peas kinni. Sa pead kõigepealt armastama ja austama ennast, et siis saada aru, milleks ma kaalust alla võtan ja trennis käin,» rääkis Vilgats saates «Hommik Anuga» antud intervjuus. Vilgatsi sõnul näitab kaalutõus alati tema vaimset olukorda. «Mina olen emotsionaalne sööja. Kui mulle tulevad ette rasked elumäed ja -orud, siis see on see, mis mind lohutab,» nentis ta.



Naised kinnitavad, et võtmesõnaks on aktsepteerimine. «Ennast peab armastama. Sa oled selline nagu oled,» tunnistas Vilgats. «Fookus peab olema sellel, et sa ei tee seda mitte teiste jaoks, vaid sa teed trenni ja pead dieeti enda, enda tervise ja enesetunde jaoks. Mitte teiste heakskiidu jaoks,» seletas. Kaire. «Mina olen alles sellel teel, et end täiesti lõpuni armastada.»