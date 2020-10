Pornhubi popim staar unistas pornokarjäärist juba teismelisena, kuid ootas sellelt midagi muud

Ameerikast pärit Lana Rhoades, kelle pärisnimi on Amara Maple, teadis juba üpris varakult, kelleks tema suurena saada tahab, vahendab Daily Star.

Lana rääkis sel teemal pikemalt Call Her DaddY taskuhäälingus, kus ta avaldas, et tal oli Illinois osariigis üles kasvades üpris raske lapsepõlv. Stabiilsema elu nimel soovis ta saada sama kuulsaks kui Playboy tähed.

«Ma teadsin juba 12–13-aastaselt, et minust saab pornostaar. Ma isegi ei vaadanud pornot – ma lihtsalt teadsin,» tunnistas Lana, kes elas toona väga kaootilises keskkonnas.

Teismeliseeas oli tema lemmiksaateks Playboyle kuulunud «The girls next door». «Ma olin sellest sõltuvuses. Tahtsin suureks saades nemad olla. See oli ühtlasi ka minu viis põgeneda ja see andis mulle tuleviku osas lootust. Arvasin, et saan seda teha, kui suureks kasvan,» kirjeldas Lana, kelle arvates tundusid telesaates osalenud noorte naiste elud nii suurepärased.

Pornokarjäärist unistav Lana sattus aga teismelisena vale seltskonna keskele ning ta pandi 16-aastaselt vangi. Lana esialgne karistus oli viis aastat, kuid neiu veetis trellide taga kokku vaid aasta. «Ma ei ole sellest eriti rääkinud, sest ma ei ole selle üle üldse uhke,» tõdes Lana märtsis ja lisas, et tal on sellepärast väga häbi, vahendab Daily Star.

Pärast vanglast vabanemist töötas ta stripparina ning leidis lõpuks tee pornomaailma. Olgugi, et Lana oli pornostaariks olemisest unistanud juba noorelt, oli reaalsus ootustest erinev.

«Sain aru, et see ei olegi nii glamuurne kui tundus. Ma ei mõistnud, mida ma pean selles positsioonis olles tegema,» rääkis Lana. «Ausalt öeldes, kui ma esimest korda pornot tegin, isegi päev enne oma esimest stseeni, ma ei arvanud, et ma pean kellegagi seksima.»

Lana tõdes, et ta oli noor ja naiivne, kuid vaatamata üllatuslikule reaalsusele sai temast viimase aja üks populaarsemaid pornostaare. Näiteks oli Lana 2019. aasta peale pornosaidil Pornhub kõige otsitum staar.

Üllatuslik on aga hoopis tõsiasi, et Lana tegi pornofilme kõigest ühe aasta ja nüüd töötab ta põhiliselt sotsiaalmeedias. Sel aastal alustas ta ka isiklikku Youtube'i kanalit ja on nelja videoga kogunud juba 843 000 fänni. Instagramis jälgib Lanat ligi 13 miljonit silmapaari ning tal on ka OnlyFans konto.