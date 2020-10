PILTUUDIS ⟩ Grete Kulda ei tunne värskes filmirollis äragi!

A post shared by Grete Kuld (@greteklein) on Sep 27, 2020 at 1:56am PDT



«Soo» on põnevusest pakatav armastusfilm, mis viib meid 1917. aastasse, mil Euroopas möllas Esimene Maailmasõda ja Eesti idapiiri taga käis tuline revolutsioon. Noor kunstnik Toomas Haava tuleb venna sootallu sõjatraumast taastuma ja mässib ennast tahtmatult konflikti vägivaldse ja hirmsa Madjakuga, kes ahistab kohalikku tütarlast, Hildat. Kaunist ja salapärast tüdrukut hüütakse Metskassiks ning edevaloomuline Toomas avastab ennast järsku keset trillerlikku võitlust armastuse eest, mille panuseks on ei vähem ega rohkem kui tema enda elu.



Filmis teevad veel kaasa Indrek Taalma, Märten Matsu, Helgur Rosenthal, Liis Lass, Epp Eespäev jpt. «Soo» stsenaristiks on Martin Algus ja režissööriks Grete abikaasa Ergo Kuld. Tootmise osas on taas käed löönud Taska Film, Apollo Film Productions ja Kassikuld. «Soo» tegijate eelmine film, «Talve», tõi Eesti kinodesse 150 000 vaatajat, mis on läbi aegade esiviisiku tulemus.