VIDEO ⟩ Jim Carrey asus kehastama Joe Bidenit

Jim Carrey kehastas Bidenit sketšis, mille keskmes USA presideniks pürgiva Bideni debatt Donald Trumpiga. USA praegust riigipead on juba mõnda aega kehastanud Alec Baldwin, vahendab Consequence of Sound.



«Jim on suurepärane ja hoolib tõesti sellest riigist ja sellest, mis toimub,» rääkis SNL-i looja Lorne Michaels, et Carrey võttis temaga ise ühendust ja avaldas soovi Bidenit kehastada. «Ta tahab oma sõna sekka öelda. Iga kord, kui ta on SNL-is üles astunud, on tal see suurepäraselt välja tulnud.»