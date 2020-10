Suvi on küll läbi, ent ka sügis on meile pakkunud kauneid päevi, millest võtab maksimumi ka näitlejatar Saara Pius. Sotsiaalmeediast selgub, et Saara käis oma ema ja pojaga Mukri rabas seiklemas ning tema Instagrami on jõudnud üks eriti armas klõps!