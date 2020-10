PILTUUDIS ⟩ Raske minevikuga näitlejatar Amanda Bynes on tundmatuseni muutunud!

Amanda Bynes on naasnud äppi nimega Instagram, et näidata uut välimust. Alles mõned kuud tagasi kustutas 34-aastane staar kõik oma endised fotod ja muutis oma kasutajanimeks «Matte Black Online Store». Suurte prillide, kollase flanellsärgi ning lõhkiste teksapükstega Bynes vaatab värskel fotol otse kaamerasse ja naeratab. Pealkirja pole ta pildile lisanud ja kommentaarid on välja lülitatud. Uus kasutajanimi on pannud fänne arvama, et Bynes võib miskit plaanida moemaailmas. Mullu lõpetas ta Los Angeleses asuva moeinstituudi disaini- ja kaubandusettevõtte valdkonnas.



Aasta alguses tekitas naine palju kõmmu koos oma kallima Paul Michaeliga. Märtsi alguses nende suhe purunes, ent vaid päev pärast uudise ilmumist oli Amanda taas Pauli kaisus. Lahkuminek leidis aset vaid kolm nädalat päras nende kihlumisuudist, kui ühel hetkel olid naise Instagrami kontolt kadunud kõik ühised klõpsud. Paar kihlus valentinipäeval. Hiljem levisid kõlakad, et Bynes on lapseootel, kuid paar kuud hiljem selgus tõde. Nimelt polnudki Bynes rase, vaid veetis aega hoopis raviasutuses.



Kuigi Bynes on kaasa teinud mitmetes Hollywoodi filmides, tuntakse teda siiski rohkem tänu tema «vägitegudele» eraelus. Staari allakäik algas 2010. aastal, mil ta hakkas veidralt käituma. Näiteks sõnas ta toona, et teeb näitlemisega lõpparve, sest talle ei meeldi see. Hiljem võttis ta selle väite muidugi tagasi. 2012. aastal sattus ta politseiga sekeldustesse. Toona süüdistati teda purjuspäi autorooli istumises ja politseauto riivamises. Bynes polnud süüdistusega päri ja palus abi president Barack Obamalt, säutsudes Twitteris: «Hei, Barack Obama. Ma ei tarbi alkoholi. Palun vallanda politseinik, kes mu vahistas. Samuti ei põgenenud ma õnnetuskohalt. Lõpp.»



Aasta hiljem teatas ta, et mitmed maailmastaarid on inetud. Koledad olid näitlejatar sõnul näiteks Jay Z, Drake, Zac Efron, Miley Cyrus ja Rihanna. Seevastu kõigest kuu hiljem kirjutas ta Drakele, et armastab teda. Lisaks tegi ta samal aastal lõkke ka naabri sissesõiduteele ja kallas oma koera bensiiniga üle. Bynes oli siis viis kuud sunniviisilise psühhiaatrilise järelevalve all. 2014. aastal toimetati ta Californias taas psühhiaatriahaiglasse sundravile.



2017. aastal teatas naine, et läks tagasi kooli ning õpib õmblema. Lisaks plaanis Bynes naasta ekraanidele: «Ma igatsen näitlemist ja ma tõepoolest hakkangi sellega uuesti tegelema. Tahan minna telesse, teeksin mõne külalisrolli sarjades, mis mulle meeldivad ja ka peaosa kuskil seriaalis.»