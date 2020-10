«Teneti» naisstaar meenutas Laagna teel filmitud stseeni: elasin praktiliselt kolm nädalat autos

«See on väga huvitav, sest olen seda näinud ja kui ma seda esimest korda nägin oli filmis hetki, isegi mõned, millest ma osa võtsin, mida ma kogesin justkui esimest korda, olgugi, et ma olin selle teinud.»

«Näiteks me filmisime Eestis kolm nädalat autode tagaajamisstseeni maanteel, mis me teatud kellaajast teatud kellaajani sulgesime, ja me ehitasime seda stseeni sekundite kaupa. Iga sekund oli oluline,» kirjeldas Debicki ja lisas: «ja olgugi, et ma elasin praktiliselt kolm nädalat autos ja tegin kõiki väikeseid kaskadööritrikke ning psühholoogiliselt kõiki tegelaskuju emotsionaalseid hetki selles stseenis – esimene kord, kui ma selle keerukusest aru sain, oli alles seda stseeni vaadates.»