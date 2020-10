AITA VÕITA ⟩ Elisa Kolki ähvardab Maximi kaanetüdruku konkursilt väljalangemine

8. septembril alanud rahvahääletus on Elisa paigutanud oma grupis hetkel kolmandale kohale, ent veerandfinaali pääsemiseks on vaja võitu. Grupist on juba välja langenud 30 naist ja Elisa on üks viiest, kes on veel sõelale jäänud. Kui lauljatar reede varahommikuks esikohale ei pääse, langeb ta konkurentsist välja.