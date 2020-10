Madonna, astu kõrvale! Popstaari tütrest on sirgunud tõeline kaunitar

A post shared by 👽 (@lourdesleon.ciccone) on Oct 3, 2020 at 10:41pm PDT

Lourdes Leon on Madonna esimene laps. Ta sündis 1996. aastal ja tähistab peagi, 14. oktoobril, oma 24 sünnipäeva. Tema isa on Carlos Leon (53).

The Sun kirjutas 2018. aastal, et Carlos ja Lourdes on väga lähedased ning suhtlevad igapäevaselt. Lourdes räägib ka hispaania ja prantsuse keelt. Ta tegeleb nii modellinduse kui ka muusikaga. Näiteks on ta olnud nii Converse'i kui ka Stella McCartney kampaaniate reklaamnägu.