Venezuela presidendi poeg on Vene koroonavaktsiini katsejäneseks

Afp.com teatel pakkus presidendi 30-aastane poeg end vabatahtlikult katsejäneseks.

Samuti on Nicolas Maduro õed Maria Teresa, Josefina ja Anita liitunud koroonaviiruse vaktsiini katserühmaga.

Esimene partii Venemaal toodetud koroonavaktsiini jõudis Venezuelasse 2. oktoobril ja ravimit katsetab 2000 inimest.

«Kui kõik teaduslikud ja kliinilised testid on tehtud, jõuab järg vabatahtlikeni, kes on nõus seda enda peal katsetama. Kui katsed on käima saadud ja edukad, siis olen ka ise valmis katsejäneseks olema,» sõnas Venezuela president.

Venemaa teatel valmis neil Sputnik vaktsiin rekordiliselt kiire ajaga ja seda on katsetatud juba rohkem kui 40 000 inimesel ja edukalt.

Lääne viirusteasjatundjad ei usu, et kiirkorras valminud vaktsiin on efektiivne. Venemaa spetsialistide sõnul on süüdistused alusetud ja nende abil tahetakse pisendada Vene teadlaste oskusi.

Venezuelas on koroonaviirus diagnoositud ligi 75 000 inimesel, viirushaigus on võtnud elu 653 inimeselt ja paranenud on üle 64 000 inimese.

Venezuela opositsiooni arvates ei vasta riigi avaldatud koroonaviiruse statistika tõele, vaid nakatunuid ja surnuid on rohkem.