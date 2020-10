PILDID ⟩ Mudilasi õpetanud mees pidi oma välimuse tõttu unistuste tööst loobuma

35-aastane prantslasest algkooli- ja lasteaiaõpetaja Sylvain Helaine on viimase viie aastaga lasknud oma keha peaaegu üleni ära tätoveerida, vahendas CNN.

Helaine lasi ka oma silmavalged kirurgiliselt mustaks värvida. Hiljuti läks see aga mehele maksma tema unistuste töökoha lasteaiaõpetajana.

Helaine õpetab küll endiselt üle kuueaastaseid lapsi ja mehe sõnul saavad lapsed esmasest šokist, mis on seotud tema välimusega, üle, kui nad on teda tundma õppinud.

«Kõik mu õpilased ja nende vanemad said minuga hästi läbi, sest nad tundsid mind,» ütles Helaine. Mehe sõnul on ta tätoveerijate nõela all veetnud umbes 460 tundi.