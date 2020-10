PÕNEV ⟩ Näitleja Lauri Mäesepp asus sel sügisel tööle hoopis teistsuguses ametis

Lauri õppis Viljandi kultuuriakadeemias näitlemist ja 2014. aastal liitus Endla teatriga. Lisaks teatritükkidele on ta üles astunud ka mitmetes filmides ja seriaalides. 2014. aastal mängis ta Mihkel Ulki mängufilmis «Nullpunkt». Samuti võib teda näha Eesti-Armeenia koostööfilmis «Lõbus perekond».



Ta on kaasa löönud ka sellistes seriaalides nagu «Klass – elu pärast», «Mustad lesed», «Kättemaksukontor» ning «Vabad mehed». Peale näitlemise on ta kätt proovinud ka lavastajana. 2015. aastal oli ta «Kangelapsed» tüki üks lavastajatest. Samuti on Mäesepp folkbändi Ukerdajad juhtfiguur. Tänavabändist alguse saanu ansambel on esinenud mitmetel aastatel Viru Folgil ning 2013. aastal võitsid nad isegi parima tudengibändi tiitli.