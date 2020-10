VIDEO ⟩ Lennufirmad müüvad lende eikuhugi, kuid pardal saab mõnusalt aega veeta

Tegemist on niinimetatud valelendudega, milles inimesed saavad minna lennuki pardale ning süüa, juua ja mõnusalt aega veeta. Inimeste füüsilised ja emotsionaalsed keskkonnavahetamise vajadused on rahuldatud.

Söök on lennukirestoranis selline, nagu tavaliselt lendudel pakutakse. Turistiklassis on oma road ja äriklassis omad.

Taiwani Songshani lennujaama lennuväljal on China Airlinesi Airbus A330, kus saab tekkida tunne, et lennatakse. Tehtud on kolm valelendu, millel oli 180 inimest. Pileti hinna sees oli lennule registreerimine, lennukis filmide ja muusika nautimine, pakutakse ka süüa. Osadel inimestel olid kaasas ka reisikohvrid ja -kotid, et tekiks õige reisimise tunne. Reisjad läbisid turvakontrolli ja stjuardessid juhatasid reisijad istmete juurde, nagu oleks tegemist õige lennuga.